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24.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 960,60 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 960,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 961,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 955,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 15'520 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (999,00 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,45 Prozent.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 47,54 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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