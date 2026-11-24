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24.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life reagiert am Mittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 958,60 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'702 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 961,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 955,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'247 Swiss Life-Aktien.
Bei 999,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 17,28 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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