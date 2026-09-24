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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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24.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 901,20 CHF.

Swiss Life
903.02 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 901,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'910 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 898,00 CHF ein. Bei 900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'068 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 6,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 12,01 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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