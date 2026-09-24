Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 903,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'946 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 896,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 900,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20'204 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,56 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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