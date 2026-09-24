Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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24.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 900,80 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 900,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 896,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 900,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 10'123 Aktien.
Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 6,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 13,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,56 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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