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23.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 953,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 954,20 CHF. Mit einem Wert von 945,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 25'413 Aktien.
Bei 999,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,54 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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