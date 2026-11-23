Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 954,20 CHF. Mit einem Wert von 945,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 25'413 Aktien.

Bei 999,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,54 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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