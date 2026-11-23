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23.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 952,40 CHF zu.
Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 952,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'652 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 954,20 CHF aus. Bei 945,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 10'757 Stück.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,66 Prozent niedriger. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 20,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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