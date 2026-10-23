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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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23.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Life. Zum Vortag unverändert notierte die Swiss Life-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 933,40 CHF.

Swiss Life
927.82 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 933,40 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'516 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 937,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 932,00 CHF. Bei 935,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'012 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 231.05 18.12.2026 145140533
Typ Hebel Verfall Valor
Short 924.2 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3349 10.73 156034674
Long 12.1605 5.08 157975128
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4629 11.81 155268928
Short 11.0024 5.61 152989629
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Swiss Life am 23.10.2026

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