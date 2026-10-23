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23.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 925,00 CHF.
Die Swiss Life-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 925,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'451 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 923,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 935,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'908 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,62 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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