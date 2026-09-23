Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag im Minus

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 912,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 912,20 CHF. Bei 918,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'362 Aktien.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 5,48 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,56 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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