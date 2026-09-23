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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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23.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verzeichnet am Nachmittag Verluste

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 909,00 CHF.

Swiss Life
904.08 CHF -2.89%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 909,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten realisiert. Bei 903,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 918,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19'707 Swiss Life-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. 5,85 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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