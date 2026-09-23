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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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23.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 907,60 CHF.

Swiss Life
907.52 CHF -2.52%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 907,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'964 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 906,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 918,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'324 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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