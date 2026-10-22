Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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22.10.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 938,80 CHF.
Mit einem Wert von 938,80 CHF bewegte sich die Swiss Life-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'519 Punkten liegt. Bei 942,00 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 937,80 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 938,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'243 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 2,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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