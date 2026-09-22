Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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22.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 923,40 CHF.
Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 923,40 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 922,00 CHF. Bei 930,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 3'581 Stück.
Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 4,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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