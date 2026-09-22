Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 924,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 916,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 930,60 CHF. Zuletzt wechselten 16'623 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,11 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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