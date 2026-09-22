Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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22.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swiss Life
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 929,40 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 929,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 916,80 CHF ab. Mit einem Wert von 930,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'952 Swiss Life-Aktien.
Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 14,68 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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