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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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21.10.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittwochmittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittwochmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Swiss Life
939.03 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 933,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'503 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 935,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 931,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 10'573 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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