Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 926,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 929,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 927,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'070 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,56 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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