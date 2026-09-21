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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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21.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 926,40 CHF zu.

Swiss Life
928.05 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 926,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 929,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 927,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'070 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,56 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 463.5 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 462.1 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3936 10.37 155488639
Long 12.3227 4.81 158245109
Long 19.3125 1.82 160910484
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3738 12.16 155268928
Short 10.7465 5.97 152989629
Short 20.6 1.61 158193986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.81 114568464
Long 8 -20.56 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’675.59 14.00 SJUBNU
Short 15’240.48 9.00 S7BCRU
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Long 13’283.40 19.98 SOB7MU
Long 12’985.21 13.93 SDFBZU
Long 12’436.02 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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