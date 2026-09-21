Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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21.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 933,00 CHF nach oben.
Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 933,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'962 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 933,20 CHF. Mit einem Wert von 927,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'765 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 17,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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