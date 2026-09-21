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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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21.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagmittag im Aufwind

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von Swiss Life zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 928,40 CHF.

Swiss Life
929.35 CHF 0.63%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 928,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 930,20 CHF. Bei 927,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 5'130 Stück.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 14,58 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,56 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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