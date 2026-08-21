Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Freitagvormittag

Bei der Swiss Life-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 910,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'306 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 912,00 CHF zu. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 909,00 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 911,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'050 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Swiss Life die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,74 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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