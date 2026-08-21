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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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21.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Freitagvormittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Swiss Life hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 910,60 CHF.

Swiss Life
911.69 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Bei der Swiss Life-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 910,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'306 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 912,00 CHF zu. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 909,00 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 911,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'050 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Swiss Life die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,74 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 113.925 17.12.2027 151874524
Typ Hebel Verfall Valor
Short 182.28 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2333 11.27 155488640
Long 12.4438 5.38 157230042
Long 26.7176 0.93 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8526 10.50 155489135
Short 10.4414 5.62 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.87 114568464
Long 8 -18.93 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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