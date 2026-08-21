Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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21.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 908,00 CHF ab.
Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 908,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'297 Punkten notiert. Bei 908,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 911,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'821 Stück gehandelt.
Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Abschläge von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 47,74 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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