Swiss Life Aktie News: Swiss Life verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Bei der Swiss Life-Aktie liess sich um 04:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 626,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 12'010 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 628,00 CHF. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 623,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 627,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 50'732 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 666,60 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 6,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 509,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 18,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 33,00 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 35,66 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Swiss Life am 03.09.2024 vorlegen. Swiss Life dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.09.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,91 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

EU-Kommission billigt Finanzspritzen