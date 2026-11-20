Kaum Ausschläge verzeichnete die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 957,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Bei 959,80 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 955,20 CHF. Bei 956,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 12'605 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 999,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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