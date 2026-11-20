Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 953,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'624 Punkten steht. Bei 945,80 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 956,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 31'148 Aktien.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 999,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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