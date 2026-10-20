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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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20.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag nahe Nulllinie

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Swiss Life zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Swiss Life-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 922,40 CHF.

Swiss Life
922.29 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 922,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 924,60 CHF zu. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 922,00 CHF. Bei 923,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'195 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 4,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1447 5.50 158244830
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Short 19.6383 1.43 158193986
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Long 5 -53.48 114568464
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