Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 927,80 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 927,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 930,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 923,00 CHF. Bisher wurden heute 14'203 Swiss Life-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,62 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
20.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Swiss Life am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.