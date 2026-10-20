Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Das Papier von Swiss Life legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 927,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 930,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 923,00 CHF. Bisher wurden heute 14'203 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 47,62 CHF je Aktie in den Swiss Life-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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