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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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20.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 913,80 CHF.

Swiss Life
911.00 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 913,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'397 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 911,80 CHF. Bei 913,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 860 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 5,30 Prozent Luft nach oben. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach unten.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,44 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 vorlegen. Swiss Life dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.3784 18.06.2027 155213315
Long 304.8 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 228.6 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2698 11.06 154868764
Long 12.3568 5.32 158244830
Long 28.575 0.45 158464413
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2 9.96 155489135
Short 11.2889 5.10 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 116646053
Long 8 -19.47 144200986
Long 12 -8.33 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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