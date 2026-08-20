Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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20.08.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 913,80 CHF.
Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 913,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'397 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 911,80 CHF. Bei 913,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 860 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 5,30 Prozent Luft nach oben. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach unten.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,44 CHF je Swiss Life-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 vorlegen. Swiss Life dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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