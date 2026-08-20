Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 908,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'313 Punkten liegt. Bei 905,40 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 913,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'215 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,44 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die Swiss Life-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,87 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen