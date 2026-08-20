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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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20.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 906,20 CHF.

Swiss Life
911.00 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 906,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 906,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 913,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 5'173 Stück.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.3189 19.03.2027 156216180
Long 455.7 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 227.9 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4114 10.49 154868764
Long 11.8364 5.26 157230042
Long 24.6378 0.81 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0667 10.66 155489135
Short 10.9807 5.77 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.03 114568464
Long 8 -19.22 144200986
Long 12 -18.45 144335829
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.71 SNQBQU
Short 15’246.81 13.97 SRBCQU
Short 15’837.32 8.85 SABWMU
SMI-Kurs: 14’359.55 20.08.2026 12:50:37
Long 13’776.09 19.98 S1BOXU
Long 13’467.53 13.97 SGBWIU
Long 12’891.14 8.99 SRDBIU
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