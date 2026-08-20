Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 906,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 906,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 913,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 5'173 Stück.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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