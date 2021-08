Swiss Life-Aktie aktuell: Swiss Life tiefer

Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.3 Prozent auf 477.80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'354 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 476.60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 478.30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 61'718 Swiss Life-Aktien.

Passende Hebelprodukte auf Swiss Life AG (N) (Anzeige) Faktor Zertifikate

Warrants

Mini Futures

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 42.83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life ihren Privat- und Firmenkunden neben Lebensversicherungen auch allgemeine Versicherungs- und Vorsorgeprodukte oder Finanzdienstleistungen an. Dazu gehören z.B. Renten-, Kranken-, Kfz- sowie Feuer- und Sachversicherungen oder betriebliche Personenvorsorge, Investmentmanagement und das Private Banking, das die Betreuung wohlhabender Privatkunden, Finanz-, Steuer-, Anlage- und Vorsorgeberatungsdienstleistungen beinhaltet. Die Rentenanstalt/Swiss Life ist Marktführer in der Schweiz und eine der führenden Lebensversicherungsgesellschaften in Europa.

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

HeidelbergCement tief in Verlustzone

EU-Kommission billigt Finanzspritzen

Redaktion finanzen.net