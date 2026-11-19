Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 964,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'881 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 964,80 CHF. Mit einem Wert von 962,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'906 Swiss Life-Aktien.

Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF an. Gewinne von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 17,74 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,54 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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