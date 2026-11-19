Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 963,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 967,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 962,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'007 Swiss Life-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 999,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 21,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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