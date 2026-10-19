Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag leichter

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 923,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'324 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 921,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 921,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'247 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,20 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 14,12 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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