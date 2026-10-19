Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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19.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Swiss Life
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 920,60 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 920,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'335 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 918,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 921,20 CHF. Zuletzt wechselten 16'472 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 4,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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