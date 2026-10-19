Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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19.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Montagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 921,20 CHF abwärts.
Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 921,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'336 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 919,60 CHF nach. Bei 921,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'133 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 13,92 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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