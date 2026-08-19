Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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19.08.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 927,40 CHF.
Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 927,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'346 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 925,00 CHF. Mit einem Wert von 925,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'095 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF aus.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 01.09.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 26.08.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,87 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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