Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag im Minusbereich

Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 927,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'346 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 925,00 CHF. Mit einem Wert von 925,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'095 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 01.09.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 26.08.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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