Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag südwärts

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 914,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'390 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 914,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 925,20 CHF. Zuletzt wechselten 15'321 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen