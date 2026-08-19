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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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19.08.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag südwärts

Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 914,60 CHF.

Swiss Life
911.00 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 914,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'390 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 914,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 925,20 CHF. Zuletzt wechselten 15'321 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 26.08.2027.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.3568 18.06.2027 155213315
Long 304.8 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 228.6 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2571 10.91 154868764
Long 12.3568 5.17 158244830
Long 28.575 0.29 158464413
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2 10.16 155489135
Short 11.2889 5.30 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.71 116646053
Long 8 -11.08 144201042
Long 12 -6.85 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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Swiss Life am 19.08.2026

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