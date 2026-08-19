Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Swiss Life

Die Swiss Life-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 922,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 921,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 925,20 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'329 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Abschläge von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,87 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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