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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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19.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Swiss Life

Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Swiss Life

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 922,60 CHF.

Swiss Life
924.41 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 922,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 921,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 925,20 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'329 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Abschläge von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,87 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.8857 18.12.2026 156452223
Long 458.7 18.09.2026 151031555
Typ Hebel Verfall Valor
Short 305.8 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1116 11.34 154868764
Long 11.7615 5.62 158244830
Long 26.2114 0.77 158464413
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4585 9.63 155489135
Short 11.7615 4.79 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.90 147181649
Long 8 -19.54 144200986
Long 12 -19.30 144335829
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’266.99 13.77 S8UB1U
Short 15’838.89 8.95 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.35 SEBAGU
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