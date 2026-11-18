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18.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 967,60 CHF.
Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 967,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'929 Punkten liegt. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 966,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 971,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'101 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,04 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,54 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 18.11.2026
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