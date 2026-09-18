Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 929,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 928,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 933,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 33'012 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,56 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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