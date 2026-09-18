Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 926,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'852 Punkten realisiert. Bei 919,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 933,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'836 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,89 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 47,56 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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