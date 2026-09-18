Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Mittag auf rotes Terrain

Die Swiss Life-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 927,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'937 Punkten notiert. Bei 925,20 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 933,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 43'179 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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