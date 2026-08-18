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18.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life wird am Vormittag ausgebremst

Swiss Life Aktie News: Swiss Life wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 930,20 CHF.

Swiss Life
929.45 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 930,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swiss Life-Aktie bis auf 929,20 CHF. Bei 933,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'641 Aktien.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 3,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,75 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,44 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 26.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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