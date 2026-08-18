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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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18.08.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag in Rot

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 931,80 CHF abwärts.

Swiss Life
929.54 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 931,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 926,60 CHF. Bei 933,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'143 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,26 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 17,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,44 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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