Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 927,60 CHF.
Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 927,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 926,60 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 933,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'381 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. 3,73 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,51 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.
Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Swiss Life dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.