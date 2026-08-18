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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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18.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag tiefer

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 927,60 CHF.

Swiss Life
928.92 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 927,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 926,60 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 933,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'381 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. 3,73 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,51 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Swiss Life dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 927.8 18.09.2026 158828393
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.1922 10.94 155488639
Long 11.7392 5.41 158245109
Long 28.1152 0.34 158828025
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3116 12.20 155268928
Short 10.5432 5.98 152989629
Short 13.6382 3.88 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.38 116646053
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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