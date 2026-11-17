Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 983,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 981,40 CHF. Bei 986,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 3'932 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 999,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,54 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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