|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 983,80 CHF.
Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 983,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 981,40 CHF. Bei 986,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 3'932 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 999,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,54 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Swiss-Life-Aktie gefragt: Fabian Müri wird neuer CFO der Krankenversicherung Swica
Swiss Life-Aktie gibt nach: Versicherer steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter - Erwartungen übertroffen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Dienstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.