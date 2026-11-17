Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 977,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'028 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 975,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 986,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'632 Swiss Life-Aktien.

Bei einem Wert von 999,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,21 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,54 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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