Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 979,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 977,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 986,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'273 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei 999,00 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 23,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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