Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 929,20 CHF.
Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 929,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'923 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 930,00 CHF. Bei 925,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'629 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.